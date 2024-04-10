Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşlarla bayramlaştı

İsrail'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.