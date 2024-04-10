Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşlarla bayramlaştı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye binasında vatandaşlarla bayramlaştı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özarslan'ın makamında saat 09.00'dan 14.00'a kadar halka açık bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Özarslan, bayramlaşma töreninde vatandaşların talep ve sorunlarını da dinledi. Mesut Özarslan'a eşi Filiz Özarslan da eşlik etti.
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet ve Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Kishida, Japonya'nın ABD ile güçlü bir savunma ortaklığı ve Hint-Pasifik bölgesinde liderlik etme konusunda işbirliği yapacağını belirtti.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.
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