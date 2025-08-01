Keçiören Belediye Başkanı Özarslan Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' sloganıyla yürütülen mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Aşağı Eğlence ve Emrah Mahallesi sakinleriyle Yavuz Sultan Selim Parkı'nda düzenlenen programda buluşan Özarslan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

"Keçiören'i birlikte yöneteceğiz"

Programda konuşan Mesut Özarslan, halkla doğrudan temas kurmanın önemine dikkati çekerek, "Perşembe günleri belediyemizde gerçekleştirdiğimiz halk günlerimizi artık mahallelere taşıdık. Bu sayede vatandaşlarımızın taleplerine yerinde ve hızlı çözümler üretiyoruz. Hedefimiz halkın hizmetkarı olmak. Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç ya da üşüyerek girmesine müsaade etmeyeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağız. Ülkemizin geleceği adına genç, yaşlı, engelli demeden toplumun her kesimiyle omuz omuza olacak; Keçiören'i birlikte yöneteceğiz. Özellikle başımızın tacı olan kadınlarımızı ve annelerimizi her zaman en üstte tutacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinden gelen talepleri not alan Başkan Özarslan, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birim müdürlerine anında talimat verdi. Geçtiğimiz günlerde Keçiören'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgilenen Özarslan, mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini ve gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirme yapan Başkan Özarslan, kaldırım yenileme çalışmalarının kısa bir süre içinde başlayacağını duyurdu. Programın gerçekleştiği alanda Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tarafından kurulan stant aracılığıyla iş arayan vatandaşlardan başvurular alındı.

Programda çocukları unutmayan Başkan Özarslan, Yavuz Sultan Selim Parkı'na Atatürk Anıtı yapılmasını isteyen bir çocuğun talebine karşılık parka anıt yapılacağının sözünü verdi. Program sonunda çocuklara top hediye eden Özarslan, herkesin yüzünü güldürdü. Mahalle buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başkan Özarslan'a teşekkür etti.

Programa CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA