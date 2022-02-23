KEFEK Başkanı Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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KEFEK Başkanı Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti

23.02.2022 09:30
KEFEK Başkanı Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyarette bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyarette bulundu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM çalışmaları ekseninde fırsat bulduğu her anda Edirne, bölge yatırımları ve projeleri için ilgili bakanlıklarla istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret ettiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ziyarette, Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen, ilimiz genelinde devam eden ve planlanan projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aile ve Toplum Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Şehit ve Gazi Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüklerinin iş ve işleyişleri doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç engelli, çocuk, genç, kadın, yaşlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yasa doğrultusundaki hizmetlerle ilgili ilimiz ve ülkemiz genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir."

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Milletvekili, Derya Yanık, Edirne, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika KEFEK Başkanı Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti - Son Dakika


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