Üye Girişi
KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı

18.11.2021 17:11
KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, aktif iş gücü programlarından 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar 4,5 milyon kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, aktif iş gücü programlarından 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar 4,5 milyon kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar İŞKUR tarafından yaklaşık 10 milyon 700 bin kişinin işe yerleştirildiğini; bunun yüzde 31,2'sini kadınların oluşturduğunu söyledi.

İŞKUR tarafından 2020 yılında toplam 868 bin 744 kişinin işe yerleştirildiğini, bunun yüzde 33,3'ünü kadınların oluşturduğu bilgisini veren Güldoğan, "2021 yılı Ocak-Ekim döneminde İŞKUR tarafından toplam 1 milyon 86 bin kişi işe yerleştirilmiş olup bunun yüzde 35'i kadındır." diye konuştu.

Aktif iş gücü programları kapsamında işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarından kadınların yoğun bir şekilde faydalandığını belirten Güldoğan, işbaşı eğitim programlarının 2009 yılından bu yana uygulandığını ve özel sektörü hedeflediğini kaydetti. Bu programın en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve kamu kurumu teşkilatında yer almayan tüm iş yerlerinde uygulanabildiğini aktaran Güldoğan, işverenlerin yüzde 50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayılarının yüzde 30'una kadar iş yeri eğitim programına katılımcı alabildiklerini kaydetti.

2009 yılından 2021 Ekim sonuna kadar 2 milyon 228 bin kişinin işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldığını, bunun yüzde 48,9'unun kadın olduğunu bildiren Güldoğan, "2020 yılında 336 bin kişi işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldı, bunun yüzde 47'si kadındır. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 318 bin kişi işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldı, bunun yüzde 50,4'ü kadın." dedi.

Güldoğan, 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 1,8 milyon kişinin mesleki eğitim kurslarından faydalandırıldığını, bunun yüzde 57,7'sinin kadın olduğunu; 2020 yılında toplam 87 bin kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 69'unun kadın olduğunu; 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 86 bin kişinin faydalandırıldığını ve bunun da yüzde 72'sinin kadın olduğunu bildirdi.

Güldoğan, aktif iş gücü programlarından 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar toplam 4,5 milyon kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

Türkiye İş Kurumu, İŞKUR, Ocak, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:02 TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 18:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement