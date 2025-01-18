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Politika

Kelkit'te Projeler Hızlanıyor

Kelkit\'te Projeler Hızlanıyor

AK Parti Milletvekili Köse, Kelkit'te turizm ve sanayi projelerini tanıttı, 2027 hedefini vurguladı.

18.01.2025 18:47
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AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kelkit ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Köse, Kelkit ilçesindeki Nurettin Özdemir Kültürevi'nde düzenlenen toplantıda, 23 yıldır iktidardaki AK Parti'nin temel felsefesinin hizmet ve eser üretmek olduğunu söyledi.

Sadak köyü sınırlarındaki Satala Antik Kenti'ni turizme kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini, alandaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Köse, "2027'de tamamlanacak proje kapsamında ödenek problemi olmadan çalışmalar artacak. Bölgeye en kısa zamanda karşılama merkezi kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Köse, Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlattıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Yeni bir adliye binası kazandırmak için de ciddi çalışmalarımız oldu. 10 dönümlük araziyi adliye hizmet binası ve lojmanlar için tahsis ettirdik. Gümüşhane Bayburt Havalimanı ise 2026 yılı içinde tamamlanacak. Allah nasip ederse havalimanımıza 2026'da inan ilk uçak, Cumhurbaşkanımızın uçağı olacak."

Hayalleri olan Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Projesi'nin hayata geçirilmesi noktasında da çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Köse, sağlık ve tarım gibi çeşitli alanlardaki çalışmalara ilişkin de bilgi aktardı.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından belediyeye 35 milyon lira ve araç desteği sağlandığını söyledi.

Üst ve altyapının yanı sıra yürüttükleri çeşitli projeleri de paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi projesinin ihalesi yapıldı. Projenin maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. Sadece yeşil bir çevre sunmakla kalmayacağız, aynı zamanda her yaştan vatandaşımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve doğayla buluşabileceği bir yaşam merkezini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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