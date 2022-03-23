Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

23.03.2022 18:48

- Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti.

- Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti - Son Dakika
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