Kemlin: "Putin'e yaptırım uygulanması siyasi yıkıma neden olabilir" - Son Dakika

Kremlin, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'e kişisel yaptırım uygulanabileceği ifadelerine karşılık, bu yaptırımın siyasi yıkıma neden olacağını açıkladı.

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'e kişisel bir yaptırım uygulayabileceğini duyurmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Washington ve Londra tarafından gündeme gelen Putin'e kişisel bir yaptırım uygulanması ihtimalinin siyasi olarak "yıkıcı" olacağı fakat acı vermeyeceği belirtildi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik yaptırımlarda bulunmak isteyen Batılı siyasilerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.

Rus askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının ardından Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini açıklamış, ABD ise Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek Kiev Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümet çalışanlarının ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının da ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti. - VARŞOVA