Kentin ekonomisinin kalkınması için 11 siyasi parti aynı masada buluştu

Türkiye'nin birlik ve beraberliği gösteren haber Afyonkarahisar'dan geldi. Kentte AK Parti, MHP ve CHP İl Başkanları başta olmak üzere 11 siyasi partinin temsilcileri kent ekonomisinin kalkınması için bir araya geldi.

Afyon Basın Birliği tarafından organize edilen programın açılış konuşmasını yapan birlik yönetim kurulu üyesi Resul Sündük, devlet teşvikleri ile ilgili bilgi vererek, siyasi partilerin de bu noktada bilinçlenerek destek vermesini istedi. Daha sonra siyasi parti temsilcileri sırasıyla söz alarak birer konuşma yaptılar. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Çok farklı destekler var. İşverenle mali müşavirler arasında bazı kopukluklar zamanında yaşandı. Bununla ilgili biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak ve tüm siyasi partilerimizle destek oldukları takdirde Afyonkarahisar'da çalıştay yapılmasını, kurumlar tarafından desteklenmesini, tanıtım yapılmasını her zaman destekleriz. Üzerimize düşen ne varsa her zaman bu konuda emrinizdeyiz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise "Birlikten kuvvet doğar ve biz tekelleşmeye her zaman karşıyız. Her birimiz aynı şeyi savunuruz, zaten her alanda tekelleşmeye karşıyız. O yüzden çeşitlilik güzeldir. Afyon'umuzda çok değişik zamanlarda her zaman bir araya gelmesini bildik" dedi. - AFYONKARAHİSAR