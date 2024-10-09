Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Fen İşleri Çalışanlarıyla Kahvaltıda Buluştu

Politika

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla sabah kahvaltısında buluşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Tek hedefimiz var; örnek belediyecilik yapmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak olan da ekip arkadaşlarımızdır" dedi.

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ardından bu kez Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Fen İşleri şantiyesinde düzenlenen sabah kahvaltısında çalışanların istek ve taleplerini dinledi. Başkan yardımcılığı döneminde birlikte çalıştığı işçileri görünce mutluluğunu dile getirerek, geçmişin hatıralarını paylaştı. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada, Kocagöz ekibiyle birlikte kahvaltı yaptı. Bu tür buluşmaların ekip ruhunu güçlendirdiğini ifade eden Kocagöz, Kepez'in geleceğini inşa eden tüm çalışanlarına teşekkür ederek, örnek belediyecilik hedeflerinin ancak birlik ve beraberlikle gerçekleşeceğini söyledi.

"Kepez'i su basmayacak"

Kepez'de 12 Şubat'ta meydana gelen su baskınlarını hatırlatarak sözlerine devam eden Başkan Kocagöz, "Kepez'i su basmayacak. Sahadaki işi en iyi bilen sizsiniz. Bu problemi çözmemiz lazım. Artık Kepez'i su basmayacak dememiz lazım. Bunun içinde sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin bizleri yönlendirmesine ihtiyacımız var" dedi. Kocagöz, belediyeciliğin insanlara hizmet etme anlamında çok özel bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Hem evinize ekmek götürüyor, hem de halkın duasını alıyorsunuz. Bu, belediyeciliği daha da anlamlı kılıyor" ifadesini kullandı.

Fen İşleri Biriminin, bir belediyenin olmazsa olmazı olduğunu belirten Kocagöz, "Kayaları delen, yol açan, kaymak gibi yollar yapan, su baskınlarını önleyen, belediyenin kepçesini, dozerini, greyderini kullanan sizlersiniz. Sizler yoksanız belediye yok demektir. Belediyenin çalışıp çalışmadığının göstergelerinden bir tanesi de Fen İşleri'dir. Sizler bizim değerlimizsiniz" diye konuştu. Kocagöz, cezaevinde geçen 2 aylık sürece de değinerek, "Önümüzde 4,5 yıl var. Biliyorsunuz 2 ay sizlerden ayrı kaldım. O süreçte bana destek oldunuz, Mesut Kocagöz yalnız değil dediniz. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi, merhametli, dürüst insan olun"

"Biz bir aileyiz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, " Kepez Belediyesi, 2 bin 224 kişinin çalıştığı, yaşadığı büyük bir aile Tek hedefimiz var, örnek belediyecilik yapmak istiyoruz. Hepimizin çocukları var. Çocuklarımıza gösterebileceğimiz örnek bir belediye olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek olanda ekip arkadaşlarımızdır" diye konuştu. Çalışma arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Başkan Kocagöz, "Arkadaşlar, önce iyi insan olacağız. Dürüst, ahlaklı, ama en önemlisi merhametli olacağız. Ortak paydamız iyi insan olmak. Vatanını, milletini, bayrağını sevmektir. Vatanını, milletini, bayrağını, insanları seven yanlış yapmaz. Vatan sevgisi, vatana yapılan hizmetle ölçülür. Hepimiz vatanımıza, insanımıza hizmet için buradayız. Belediyecilik insan hayatını kolaylaştırmaktır. Bizler bir bütün olarak başarılı olursak, Kepez Belediyesi başarılı olur" diye konuştu.

"Sizlerin emaneti"

2024 yılında 2 milyar 750 milyon olan belediye bütçesinin, 2025 yılında 4 milyar 200 milyona çıkarıldığını değinen Başkan Kocagöz, "Bu sizlerin de parası, sizlerde vergi ödüyorsunuz. Bu para bize emanet. Bize esas olan bu parayı kul hakkı yemeden eşit bir şekilde yönetebilmektir. Bu paralar sizlerin emaneti" dedi.

İşçilerle sabah kahvaltısında buluşan Başkan Kocagöz, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerini gezdi. - ANTALYA