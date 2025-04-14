Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Yangın Sonrası Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın sonrası bölgeyi ziyaret ederek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. "Biz yanınızdayız, bu zor günleri birlikte aşacağız. Esnafımız bizim her şeyimiz" diyerek destek mesajı verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, büyük maddi hasara yol açtı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek birçok iş yerini ve depo alanını kullanılamaz hale getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yoğun müdahalesi ve Kepez Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeye giden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, zarar gören esnafa "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Başkan Kocagöz, iş yerleri yanan esnafı tek tek ziyaret ederek yangın gecesine dair bilgiler aldı ve destek sözü verdi.

"Esnafımız bizim her şeyimiz"

Yangın bölgesinde duygusal açıklamalarda bulunan Başkan Kocagöz, "Canınıza bir şey gelmesin. Biz yanınızdayız. İş makinelerimiz emrinizde, şahsi olarak da yanınızdayım. Ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Esnafımız bizim her şeyimiz" dedi. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini de ziyaret eden Başkan Kocagöz, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. "Esnafımızın yanında durmaya geldik. Bizler bu günler için lazımız" diyerek itfaiye ekiplerine kolaylıklar diledi. - ANTALYA