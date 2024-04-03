Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Göreve Başladı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Göreve Başladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 30 yıl sonra CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mesut Kocagöz, görevine başladı. Kocagöz, halkın sahibi olduğunu vurgulayarak birlikte çalışacaklarını ve Kepez'i daha güçlü bir hale getireceklerini söyledi.

03.04.2024 18:46  Güncelleme: 18:50
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 30 yıl sonra CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mesut Kocagöz, "30 yıllık hasret sona erdi, yarından itibaren birlikte çalışacağız, çok çalışacağız. Kepez halkı, belediyenin sahibidir, makam diye bir şey yok" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 30 yıl sonra CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mesut Kocagöz, mazbatasını aldıktan sonra Kepez Belediye Başkanlığına geldi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kocagöz, ardından başkanlık makamına geçti. Kocagöz, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay'dan devraldı. Alanay, Kocagöz'ü tebrik ederek makamında çiçek verip, mührü teslim etti.

Kocagöz, daha sonra belediye meclis üyeleriyle balkondan kalabalığı selamladı ve bir konuşma yaptı.

"Kafanızdaki tüm önyargıları yok edin"

Bugün mazbatayı aldıklarını belirten Kocagöz, "Bütün Kepez ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bu seçimin kazanını halktır, Kepez'dir, sizsinizdir. Bugün sevgi, kardeşlik, Türkiye ittifakı kazanmıştır. Bu seçimi yüreğinde sevgi ile merhamet olan insanlar kazanacak demiştim. İyi ki varsınız. Kafanızdaki tüm önyargıları yok edin. Biz nefret ve kavgaya gelmedik, biz sevgiyi büyütmeye geldik. Biz bu şehirde atasına, bayrağına, vatanının bölünmez bütünlüğüne, maneviyatına sahip çıkacak nesiller yetiştirmeye geldik. Kepez'in çocukları, gençleri geleceğe güvenli baksın, kadınlarımızın başı dik olsun emekliler rahat etmesini istiyoruz. Çiftçimiz kendine güvensin, Kepezin esnafı, çalışanı, çırakı, kalfası daha güçlü olsun diye geldik" diye konuştu.

"Kepez'de makam diye bir şey yok"

Kepez'de bugün tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Kocagöz, "30 yıllık hasret sona erdi. Yarından itibaren birlikte çalışacağız, çok çalışacağız. Kepez halkı, belediyenin sahibidir. Kepez Belediyesi sizin, makam diye bir şey yok. Bugün kucaklaşma günüdür. Bugün kutlama günüdür. Bugün kardeşlik ve birliktelik günüdür. Kimseyi üzmeyin, küçük görmeyin, alay etmeyin. Başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür. Laf zamanı bitti artık iş zamanıdır. Kepez'de halkçı belediyeciliği birlikte yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Kocagöz'e, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Göreve Başladı - Son Dakika

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