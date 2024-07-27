Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, halka hizmet sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, halka hizmet sözü verdi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, halka hizmet sözü verdi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ziyaretçisi olan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'e teşekkür ederek, Kepez halkına hak ettikleri hizmeti vereceklerini söyledi.

27.07.2024 10:22  Güncelleme: 10:35
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Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bize inananların güvenlerini boşa çıkartmayacağım. Kepez halkına hak ettiği hizmeti vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü makamında ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, nazik ziyareti için Milletvekili Dinçer'e teşekkür ederek, "Aday olduğum süreçte de bana çok destek olmuştunuz. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz" dedi. Başkan Kocagöz, özellikle cezaevi sürecinde kendisine destek olan Dinçer ailesinin her bir ferdine de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Başkan Kocagöz, "Bize inananların güvenlerini boşa çıkartmayacağım. Kepez halkına hak ettiği hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de, konuşmasında Kepez'in Mesut Kocagöz ile birlikte büyük bir değişim yaşayacağına olan inancını dile getirdi. Vekil Dinçer, "Biz biliyorduk, Kepez'i Mesut Kocagöz'den başka kimseyle alamayacağımızın farkındaydık. Kepez'de 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımızın gururunu yaşattınız. Siz, Kepez'e layıkıyla hizmet edeceksiniz. Gerçekten Kepez'in hak ettiği sosyal demokrat belediyeciliğinin ne olduğunu göstereceksiniz. Biz size inandık, sonuna kadar yanınızdayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, halka hizmet sözü verdi - Son Dakika

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