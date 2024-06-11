Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi

Antalya'da teleferik kazası davasının ilk duruşmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün cezaevinden çıktıktan sonraki ilk sözleri, 'Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun' oldu.

11.06.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da teleferik kazası davasının ilk duruşmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün cezaevinden çıktıktan sonraki ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

"Özgürlük havadan, sudan bile önemli"

Tahliye kararı sonrası Mesut Kocagöz tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden saat 19.00'da çıkış yaptı. Burada partililer ve belediye personelleri tarafından karşılanan Kocagöz'e sevgi gösterisi yoğun oldu. Araçtan inen Mesut Kocagöz'ün ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.

Kocagöz ardından konvoy eşliğinde başkanlığını yaptığı Kepez Belediyesine geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mesut Kocagöz, Antalya, Sudan, Kepez, Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement