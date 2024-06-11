Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi

Politika

Antalya'da teleferik kazası davasının ilk duruşmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün cezaevinden çıktıktan sonraki ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

"Özgürlük havadan, sudan bile önemli"

Tahliye kararı sonrası Mesut Kocagöz tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden saat 19.00'da çıkış yaptı. Burada partililer ve belediye personelleri tarafından karşılanan Kocagöz'e sevgi gösterisi yoğun oldu. Araçtan inen Mesut Kocagöz'ün ilk sözleri, "Özgürlük çok önemli, havadan sudan bile önemli. Herkes özgür olsun" oldu.

Kocagöz ardından konvoy eşliğinde başkanlığını yaptığı Kepez Belediyesine geçti. - ANTALYA