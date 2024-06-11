Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye oldu

Politika

Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliyesinin ardından Kepez Belediyesi'nin önüne gelerek, toplanan yüzlerce kişiyle ve belediye çalışanlarıyla selamlaştı. Özgürlüğünü iki güvercini gökyüzüne bırakarak kutlayan Kocagöz, tutukluluğu sırasında yazdığı dörtlüğü de ilçe sakinleriyle paylaştı.

Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıkış yaptıktan sonra Kepez Belediyesi önünde bekleyen vatandaşlarla sevincini paylaştı. Belediye önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve vatandaşlar, Mesut Kocagöz'ün alana gelmesini bekledi. Türk bayrağıyla donatılan alanda, vatandaşlar "Başkan Kocagöz" sloganları atarak heyecana ortak oldu.

"Yarından itibaren laf yok iş var"

Saat 20.00 sularında Kepez Belediyesi'ne eşiyle birlikte gelen Başkan Mesut Kocagöz, yanında getirdiği güvercinleri özgür bırakarak, şu ifadelere yer verdi: "Ayrılık bitti, merhamet dilenmedik adalet diledik. Bu yola insanlara hizmet için çıktık ve orada teleferik kazasında sabahlara kadar kriz yönettik, belki orada olmasam akıllarına gelmeyecektim. Talihsiz bir yol kazası yaşadık diye düşünüyorum. Bu saatten sonra 650 bin nüfuslu Kepez'imiz bizden hizmet bekliyor, yarından itibaren laf yok iş var. Tutuklu kaldığım sırada bir dörtlük yazdım; 'Çaresizlik içerisinde çare arıyorsan, adalet içinde adaletsizlik yaşıyorsan, dışarıdaki sevdiklerin sana kavuşamıyorsa sen onlara kavuşamıyorsan bittin be arkadaş.' İşte geldim. Hiç kimseyi incitmeden geldim, ne ezen ne ezilen hakça bir düzen için geldim."

Teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşa rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Azimle gururla Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Özlem bitti, yaşasın özgürlük" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de, "Bugün burada Mesut başkanla buluştuysak, Döşemealtı'nda cezaevinin önünde nöbet tutan Kepezlilere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA