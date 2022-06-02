Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı

Kepez Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Serhat Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında 19 yazılı, 3 önerge olmak üzere 22 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediyesi Meclis Başkan Vekili Serhat Demir'in başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Haziran ayı meclisinde, ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ.nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından AK Partili meclis üyesi Ramazan Çakır oy birliğiyle seçildi. Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ.nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından AK Parti meclis üyesi Hasan Cumhur Göncü seçildi.

"Altınova Menderes Mahallesine pazar yeri"

Haziran ayı meclis toplantısında; Kepez Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünün imzalanması da gündeme geldi. Karar, Plan ve Bütçe Komisyonu raporundan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi ve Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Altınova Menderes Mahallesi 28500 adadaki otopark alanı ile 28507 ada batısındaki kalan park alanının, pazar alanı oluşturulmasına ilişkinin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili madde İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı 2 oturumda tamamlandı. - ANTALYA