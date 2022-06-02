Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı

02.06.2022 15:48
Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı

Kepez Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Serhat Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Serhat Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında 19 yazılı, 3 önerge olmak üzere 22 gündem maddesi görüşüldü. Kepez Belediyesi Meclis Başkan Vekili Serhat Demir'in başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Haziran ayı meclisinde, ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ.nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından AK Partili meclis üyesi Ramazan Çakır oy birliğiyle seçildi. Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ.nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından AK Parti meclis üyesi Hasan Cumhur Göncü seçildi.

"Altınova Menderes Mahallesine pazar yeri"

Haziran ayı meclis toplantısında; Kepez Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünün imzalanması da gündeme geldi. Karar, Plan ve Bütçe Komisyonu raporundan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi ve Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Altınova Menderes Mahallesi 28500 adadaki otopark alanı ile 28507 ada batısındaki kalan park alanının, pazar alanı oluşturulmasına ilişkinin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili madde İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı 2 oturumda tamamlandı. - ANTALYA

Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı
Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı
Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı

YORUMLAR
500
Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:52:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement