Gülveren Mahallesinde kaldırım çalışması - Son Dakika
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Gülveren Mahallesinde kaldırım çalışması

23.08.2022 12:28
Gülveren Mahallesinde kaldırım çalışması

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi'nde kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi'nde kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Kepez'i daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için çalışan Kepez Belediyesi, cadde ile sokaklardaki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalttan kaldırıma, kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışma yapıyor. Bu çerçevede Kepez'in konforlu bir yaşam alanına dönüşmesi için çalışan ekipler Gülveren Mahallesinden 75'nci Yıl Caddesi'ne bağlanan Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi'nde kaldırım çalışmalarına başladı. Yayaların konforuna büyük önem veren Kepez Belediyesi, kaldırım çalışmalarında bin 200 metre bordür, 3 bin 200 metrekare parke kaldırım çalışması yapımına başlayarak kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülveren Mahallesinde kaldırım çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülveren Mahallesinde kaldırım çalışması - Son Dakika
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