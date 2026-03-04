Kepez Meclisi\'nden eğitim ve sağlık yatırımlarına tam destek

Kepez Belediye Meclisi Mart ayı oturumunda ilçenin eğitim ve sağlık altyapısına katkı sağlayacak kararlara imza attı. Hisse payı Kepez Belediyesi'ne ait Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki 31134 ada 1 nolu taşınmaz okul yatırımı yapılmak üzere 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına, Kütükçü Mahallesi'ndeki park alanı da Aile Sağlığı Merkezi yapılması için 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi için Başkan Mesut Kocagöz'e yetki verildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin, Mart ayı olağan toplantısı Başkan Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Kepez meclisinde 33 yazılı, 7 önerge olmak üzere 40 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, siyasi partilerin grup sözcüleri konuştu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileklerini iletti. Dünyadaki sıcak gelişmeler değinerek, "Bütün dünyada şu an kan ve gözyaşı var. Savaşın kazananı yoktur. Savaşta çocuklar ölür. Savaşta insanlar ölür, doğa ölür. Gerçek güç aslında bir çocuğun hayatını korumaktır. Gerçek güç barışı savunabilmektir. İşte, bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar öncesinde ne güzel söylemiş; 'Yurtta sulh, cihan sulh' demiş. Bu söz aslında insanlığın vicdanıdır. Dünyayı ancak bu şekilde koruyabiliriz" dedi.

"Silahlar sussun"

Başkan Kocagöz, Kepez meclisinden dünyaya seslenerek, "Artık şu silahlar bir sussun, kan bitsin. Dünyayı ateşe verenler bir gün bu ateşte yanacaklar. Özellikle söylüyorum. Türklere kimse bulaşmasın. Türk'ü ayağa kaldırmak zordur, Türk ayağa kalktığı zaman oturtmaları çok daha zordur. Biz Türk milleti olarak hep barışı savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu bayrak her zaman dalgalansın. Biz NATO'nun en büyük ordusuyuz. İnanıyorum ki; yeni nesil daha da güçlü yapmak zorunda" diye konuştu.

"Fatma öğretmen bizi çok üzdü"

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileklerinde bulunarak, "Öğretmenimiz bizi çok üzdü. Ama beni üzen bir başka konu ise gençlerimizin bu ruh hali. Sadece öğretmeler değil, ailelere ve bizlere büyük görevler düşmekte Yeni nesle sahip çıkmamız gerekli Sorgulamamız gereken konular var. Maalesef teknolojinin getirdiği bir yozlaşma var" dedi.

Konuşmaların ardından Şubat ayı meclisinde alınan kararlar görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Yavuz Selim Mahallesi ve Kuzeyyaka mahallelerine semt evi yapılması amacıyla protokol ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Kocagöz'e yetki verildi. Mart ayı meclisinde; Barış Mahallesi 2927 sokak üzerinde bulunan parka İsmet Paşa Parkı, Varsak Esentepe Mahallesi 13. Cadde ile 7014 Sokak kesişimindeki parka Mehmet Çavuş Parkı, yine aynı mahallede 7112- 7113 sokak kesişimindeki parka Durmuş Kula Parkı, Erenköy Mahallesi 4861- 4851 Sokaklar arasında bulunan parkta Erenköy Parkı olarak isimlendirildi.

Eğitime destek

Kepez Meclisi, ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacak yine önemli bir karara da imza attı. Şubat ayı meclis toplantısında, Kuzeyyaka Mahallesi'nde belediyenin hisseli olduğu bir parsel üzerinde önemli bir karar alındı. 31134 ada 1 nolu taşınmaz, 1/1000 ölçekli imar planında ortaokul alanı olarak belirlenen alan üzerindeki belediye hissesi, okul yatırımı yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süreyle tahsis edilecek. İlçeye yeni bir okul yatırımı kazandıracak gündem maddesi için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e yetki verildi.

Kepez'e sağlık yatırımı

Kepez Belediyesi meclisi, Kütükçü Mahallesi'nde 29038 adada bulunan park alanına Aile Sağlığı Merkezi yapılması ve 25 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi konusunda da Başkan Kocagöz'ü yetkilendirdi.

Kepez hizmet araç filosunu büyütüyor

Kepez Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek amacıyla da önemli kararlar alındı. Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden kullanılmak üzere 5 adet damperli kamyon, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet kazıcı, yükleyici kepçe, 2 adet damperli kamyon, 1 adet dorseli atık taşıma tırı, belediye hizmetlerinin aksamadan etkin bir şekilde yürütülmesi için park yapım, bakım ve yeşil alanları sulama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet su arazözü, 1 adet damperli kamyon, 1 adet kamyonet (tek kabin), 1 adet kamyonet (çift kabin) 1 adet sepetli vinç alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınabilmesine yönelik meclis kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Yazılı gündem maddelerinin ardından meclise önergeyle sunulan 7 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mülkiyeti belediyeye ait Gülveren Mahallesi'nde 3760 sokak ile 3710 sokak kesişimindeki park alanına Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği tarafından Köy Enstitüleri Kültür Merkezi binası yapılarak belediyeye devredilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA