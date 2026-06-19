Keskin Belediyesi\'nde başkanvekili belli oldu: AK Parti 7, CHP 1 oy aldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AK Partili Gürsel Demirel belediye başkanvekili seçildi.

Keskin Belediye Meclisi, başkanvekilliği seçimi için basına kapalı toplandı. Toplantıda 9 meclis üyesinden AK Partili Gürsel Demirel ile CHP'li Ayhan Şakar aday oldu. Yapılan oylamada Demirel, 7 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. Şakar 1 oyda kalırken, 1 meclis üyesi de oy kullanmadı. Seçimin ardından açıklama yapan Gürsel Demirel, "Biz bu seçimi meclis üyeleri arasında yaptık. Arkadaşların teveccühüyle bu görevi bana verdiler. Sizlerin huzurunda onlara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve parti yönetimi, Başkanvekili Demirel'i tebrik etti.

Gürsel Demirel kimdir

1961 yılında Keskin'de doğan Gürsel Demirel, 6 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Keskin'de tamamlayan Demirel, çalışma hayatına genç yaşlarda ticaretle başladı. 1995 yılından bu yana ticaretle uğraşan Demirel, evli ve 5 çocuk babasıdır. 2024 yılından itibaren AK Parti Keskin Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Demirel, yapılan seçimle Keskin Belediye Başkanvekilliği'ne seçildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5 maddesi kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına da hükmetmişti. İçişleri Bakanlığı ise 11 Haziran tarihinde Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. - KIRIKKALE