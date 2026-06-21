Fuat Oktay, Babalar Günü'nde Kıbrıs gazileriyle buluştu - Son Dakika
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Fuat Oktay, Babalar Günü'nde Kıbrıs gazileriyle buluştu

21.06.2026 19:04
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Babalar Günü'nde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti. Gazi Gafur Ağören, şehit Hasan Kılıç'ın vasiyetini 23 yıl sonra yerine getirişini anlatarak herkesi duygulandırdı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Babalar Günü'nde Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Gafur Ağören'in anlattığı bir şehidin vasiyeti ise dinleyenleri derinden etkileyerek duygulandırdı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Babalar Günü nedeniyle Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Oktay'ın ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. 1974 tarihinde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Gafur Ağören, Kıbrıs Adası'ndaki Beşparmak Dağları yakınlarında yanında şehit düşen Hasan Kılıç'ın vasiyetini anlattı. Gazi Ağören, "Balıkesirli Hasan şehidimizin bana vasiyeti vardı, 'Anneme, babama mektup yaz, haklarını helal etsinler' diye" dedi.

Barış Harekatı sonrasında kamyon şoförlüğü ve nakliyecilik yaptığını söyleyen Ağören, daha sonra da bankada çalıştığını belirtti. Ağören, 1994 yılında bankacılıktan emekli olduktan sonra 1997 yılında şehit Kılıç'ın vasiyetinin aklına geldiğini kaydederek, "Aklıma düştü. Bana bir vasiyet var dedim" ifadelerini kullandı.

Gazi Ağören, 23 yılın ardından vasiyetini yerine getirmek üzere yola çıktığı anlatarak, "Bilet aldım, trenle Balıkesir'e gittim. Aradım Balıkesir'de böyle bir isim yok. Yalnız orada bir askerin arkadaşının elinde bir radyo vardı, Türkçe Bayrak Radyosu'nu dinliyordu; 'Şehit düşen Hasan Kılıç'ın adı caddeye verildi.' Benim hafızamda o kaldı. Balıkesir'de Gönen'e gittim buldum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi, Gönen'de söz konusu caddeyi ve ismi aradığını söylemesinin ardından bir vatandaş aracılığıyla "Avcılar" lakaplı Kılıç ailesinin evini bulduğunu söyledi. Ağören, kendisine evin yolunu gösteren gencin evin kapısını çalarak, "Nine, misafir alır mısın?" dediğini, yaşlı kadının kendisinin yüzünü güçlü bir şekilde kokladığını anlattı. Kıbrıs gazisi, şehit annesinin kendisinden oğlunun kokusunu aldığını söyleyerek, Oktay'ın yüzünün yan kısmını işaret etti. Ağören, "Kadın burayı kokluyor. 'Kumandanım, senin kokuna kurban olurum, ben seni nasıl almam' diyor. Hisse bak, kandil günüymüş o gün. Ben de bilmiyordum" dedi.

Yaşlı kadının o gün evde yemek yaptırıp dağıttığını söyleyen Ağören, şehit annesinin "Hasan'ım adına bunlardan yiyeceksin" diye ısrar ettiğini anlattı. Gazi, yaşlı kadının kendisini uğurlayana kadar yüzünü kokladığını belirterek, "Ben tanımıyorum, bilmiyorum. Rahmetli Hasan'la da 30-40 günlük bir arkadaşlığımız vardı. Beni nereden bilsin, Hasan'ın kokusunu nereden aldı? Ben söylemedim, oğlunun kokusunu alıyor benden" ifadelerini kullandı.

Gazi Ağören, bu anı aklına geldikçe kendini tutamadığını ve her zaman ağladığını söyledi. Dinleyenleri derinden etkileyerek duygulandıran anının ardından Oktay, gaziyi teselli ederek, "Allah razı olsun sizlerden" dedi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Kahraman gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Onların fedakarlığı, sabrı ve metanetiyle dimdik ayakta duran bu aziz millet, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine her daim sahip çıkacaktır. Rabbim hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fuat Oktay, Babalar Günü'nde Kıbrıs gazileriyle buluştu - Son Dakika

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