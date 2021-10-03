Üye Girişi
Kılca: "Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz" - Son Dakika

Kılca: "Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz"

03.10.2021 10:28
Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte, belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte, belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi. İnceleme programı kapsamında Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyeleri; Karatay'ın farklı noktalarında yapımları süren 40 mahalle parkı ile yeşil kuşakların yanı sıra Doğuş Öğrenme Merkezi, Trafik Eğitim Parkı, Akabe, Doğuş, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerinde inşaatları süren sosyal tesis ve kurs merkezleri ile yol asfaltlama, kaldırım yenileme ve parke çalışmalarını inceledi.

"İlçemizdeki başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyoruz"

Söz konusu projelerin son durumları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar Karatay'ın dört bir yanında hayata geçirilen bütün hizmetlerde meclis üyelerinin de çok önemli katkısının bulunduğuna vurgu yaparak meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, "Karatay'da oldukça başarılı, tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel bir ekibimiz var. Bu ekibimizle Karatay'ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte bu çabalarımızın yansımaları olan ve ilçemizin çeşitli noktalarında yürüttüğümüz proje ile hizmetlerimizi yerinde inceledik. Hem meclis üyelerimize bilgi verdik hem de projelerimizle ilgili oldukça verimli istişareler gerçekleştirdik. Belediye olarak şu anda yapımını sürdürdüğümüz pek çok yatırımımız var. Şu anda da yapımı devam eden Trafik Eğitim Parkımızdayız. Projemiz tamamlandığında çocuklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla hem trafik bilinci ile eğitimini alacaklar hem de aileleriyle eğlenceli vakitler geçirecekler. Bu projemizin yanı sıra Karatay Belediyesi olarak yeni okullardan sosyal tesislere, asfaltlama ve parke çalışmalarından mahalle parkları ile yeşil kuşak projelerimize ve daha pek çok alanda faaliyet yürütüyoruz. 31 Mart 2019'daki Yerel Yönetimler Seçimlerinden bu yana geçen 130 haftalık hizmet dönemimize 90 proje sığdırdık. Bu süreçte belediye meclis üyelerimizin katkısı çok büyük. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine hep birlikte önemli projelere ve yatırımlara imza atacağımıza, ilçemizde yakaladığımız bu hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kılca: Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz
Kılca: Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz
Kılca: Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz

Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılca: 'Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Tıpkı güneşleniyor gibi! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk kamerada 10:08 Tıpkı güneşleniyor gibi! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk kamerada 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı 09:50 Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank girdi! Operasyonda çok sayıda mahkum yaralandı 09:18 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank girdi! Operasyonda çok sayıda mahkum yaralandı Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler

Son Dakika Haberleri
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:50 Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama "hileli denetleme işlemleri" sonucu görevinden istifa etti
09:49 Akrabaların çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 5 yaralı
09:47 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
09:04 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek         
09:58
Meral Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? Meral Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı?         
09:53
Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı         
09:48
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 10:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kılca: "Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement