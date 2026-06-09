Kılıç: İsrail'in Saldırıları İnsanlığın Vicdanını Yaralıyor - Son Dakika
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Kılıç: İsrail'in Saldırıları İnsanlığın Vicdanını Yaralıyor

09.06.2026 15:24
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Yeni Yol Partisi'nden Kılıç, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını ve bölgedeki saldırıları kınadı.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, " İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamları da, Lübnan'a yönelik saldırılarını da, İran'ı hedef alan provokatif girişimlerini de en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'de uzun yıllardır devam eden katliamların artık yalnızca Filistin halkının değil, bütün insanlığın vicdanını yaralayan bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Saldırılarda on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın yaralandığını, milyonlarca insanın ise evsiz ve yurtsuz bırakıldığını belirten Kılıç, "Gazze'de bugün insanlar halen bombalar altında yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda açlıkla, susuzlukla ve salgın hastalıklarla mücadele etmektedir. Göstermelik ateşkes ne yazık ki bu sistematik soykırımı durduramamıştır. Garantör devletler sorumluluklarının gereğini yapmaktan aciz kalmıştır." diye konuştu.

İsrail'in, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da anımsatan Kılıç, bu gelişmelerin, bölgenin çok daha büyük çatışmalara sürüklendiğini gösterdiğini kaydetti.

Orta Doğu'da büyüyecek çatışma ortamının olumsuz etkilerinin sadece bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayacağını dile getiren Kılıç, "Ekonomiden enerji güvenliğine, göç hareketlerinden küresel ticarete kadar bütün dünya bu istikrarsızlığın bedelini ödeyecektir. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamları da, Lübnan'a yönelik saldırılarını da, İran'ı hedef alan provokatif girişimlerini de en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıç: İsrail'in Saldırıları İnsanlığın Vicdanını Yaralıyor - Son Dakika

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