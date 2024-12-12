Kılıç ve Bass'tan Suriye Görüşmesi

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin istikrarı için atılacak adımlar ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularını ele aldık. Bununla birlikte, bölgede gerilimi artıran ve istikrarsızlığa neden olan adımlardan kaçınılması gerektiğinin önemini vurguladık."