Kılıçdaroğlu: 25 yılda ahlaksızlık kurumsallaştı, zenginler daha zengin oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: 25 yılda ahlaksızlık kurumsallaştı, zenginler daha zengin oldu

Kılıçdaroğlu: 25 yılda ahlaksızlık kurumsallaştı, zenginler daha zengin oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda son 25 yılda zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olduğunu ve ahlaksızlığın kurumsallaştığını söyledi. Vergilerin nereye harcandığını soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidar için bu soruyu sormanın şart olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu. Oysa orta sınıfın güçlenmesi gerekiyordu. Orta sınıf bütün dünyada ahlakı temsil eder. 25 yılda bu ülkede ahlaksızlığın kurumsallaştığını görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyona, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer, Muharrem İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davet edilenlerin arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise resepsiyona katılmadı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke fakir bir ülke değil. Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu. Oysa orta sınıfın güçlenmesi gerekiyordu. Orta sınıf bütün dünyada ahlakı temsil eder. 25 yılda bu ülkede ahlaksızlığın kurumsallaştığını görüyoruz. ve bunun hesabını sormak da bizim görevimizdir. Ahlaklı insanların görevidir. Düzgün insanların görevidir. Benden para alıyorsun, dolmuşa binerken vergi alıyorsun. Ekmek alırken vergi alıyorsun. Vergileri nereye harcıyorsun? Kimlere harcıyorsun? Kimlere veriyorsun? Bu soruyu sormak zorundayız. Bu soruyu sormazsak iktidar olamayız. İktidar olmanın yolu soruyu sormak, taşı gediğine koymak, arkasından da çözümü halkın önüne koymaktır. Biz bunu yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda gazetecilere de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "103'üncü yıl hepimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin gelişmesi için, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz" dedi.

Muharrem İnce ise, "CHP, medeni kanun ile kadının gerçek yerini almasıdır, çağdaşlaşmadır, modernleşmedir, köylünün efendiliğinin tescilidir. Kısacası Atarürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'nin 103'üncü yaş gününde partimizi yalnız bırakamazdık. Hayırlı uğurlu olsun, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 25 yılda ahlaksızlık kurumsallaştı, zenginler daha zengin oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:15:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: 25 yılda ahlaksızlık kurumsallaştı, zenginler daha zengin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement