Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP MYK toplantısı parti genel merkezinde 2,5 saat sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen MYK toplantısı 2,5 saat sürdü.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.
Kaynak: AA
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