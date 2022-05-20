Kılıçdaroğlu, Bucak Belediyesi özel halk otobüsü durağını ziyarette konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta direği temsil eden sizsiniz. Esnaftır, kahveci esnafı, pastacı esnafı, şoför esnafıdır... Orta direğin yaşaması, hayatını sürdürmesi lazım." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Burdur ziyareti kapsamında, Bucak Belediyesi özel halk otobüsü durağı esnafı ile bir araya geldi.

Esnafın akaryakıt fiyatlarından şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin neresine gitseler aynı dertle karşılaştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Mazot fiyatı sürekli artıyor, vatandaş arabaya binmekten çekiniyor. Bu son bayramda da özellikle öğrenciler evlerine gidemediler. Pahalı, çok pahalı. İzmit- Ankara arası otobüs fiyatı 200 lira, 200 de geliş 400 lira. Az para değil." ifadelerini kullandı.

Sosyal devletin esnafa sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sizin batmamanız lazım. Hadi battınız diyelim ne olacak? Adam yürüyerek mi gidip gelecek? Sizin kazanmanız lazım. Orta direği siz temsil ediyorsunuz. Rahmetli Özal, orta direk üzerinde dururdu. Orta direği temsil eden sizsiniz. Esnaftır, kahveci esnafı, pastacı esnafı, şoför esnafıdır... Orta direğin yaşaması, hayatını sürdürmesi lazım. Hizmetinizin karşılığında bir para almanız lazım. Devlet size diyorsa ki 'Bundan az ücret alacaksın.' eyvallah. 'Devletime saygılıyım, eğer ondan almayacaksam parasını sen vereceksin.' Niye parasını devlet verecek? Çünkü Anayasa diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik, sosyal, hukuk devletidir.' Eğer ben sosyal devletsem, sosyal devlet fakirin fukaranın, işte emeğiyle geçinenin yanında olandır. Zenginin yanında olan devlete, sosyal devlet denmez. Sosyal devlet denmesinin nedeni o. Fakir varsa, fukara varsa, sosyal devlet ona yardım eder. Herkesin işi aşı olsun, sosyal devlet odur."

Şoför esnafının aracını belli bir süre içinde yenilemesi durumunda ÖTV ve KDV ödememesi gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, böyle olması durumunda esnafın var olan sermayesinin küçülmeyeceğini dile getirdi.

"O vergiyi ekonomi büyüsün diye harcarlar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdardoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyasi partiler devleti yönetirler, devleti yönetirken de bizim ödediğimiz paraları harcarlar. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir, altına bez alır KDV ödersiniz. Elektrik yandığında 4 çeşit, musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Bütün devletler vergi alır ama o vergiyi ekonomi büyüsün diye harcarlar. Başka türlü harcama yetkileri yoktur."

27,5 yıl devlette çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Herkes beni SSK Genel Müdürü diye bilir ama benim bütün hayatım Maliye Bakanlığında geçti, son dönemde ben SSK Genel Müdürü oldum. Vergi toplanır, paralar harcanır, israf nasıl önlenir bütün hayatımız bunun üzerine geçti. Şimdi ödediğimiz faiz, ana parayı geçmişse bir dert vardır orada. Faiz, ana parayı geçmiş vaziyette.

Peki nasıl büyüyeceksiniz. Elin oğluna, tefeciye teslim olmuş vaziyettesiniz. Adam ne derse yapıyorsunuz. En son 'Düşük faizli kredi veriyoruz, herkes ev alsın.' diye... Güzel. Faiz düşük eyvallah. Müteahhit kazanacak, eyvallah. İyi de ben bankadan kredi alıyorum düşük faizli, gidip ev alacağım ayda 22 bin lira taksit ödeyeceğim. İyi de ben nasıl ödeyeceğim. Orta sınıf tamamen yok ediliyor. Eskiden zenginden alıp fakire verilirdi, şimdi devir değişti, fakirden alıp zengine veriyoruz. Akıl alacak şey değil."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.