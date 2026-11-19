Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Roman Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Roman Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Partiden yapılan açıklamada, toplantının parti genel merkezinde gerçekleştiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantı, parti genel merkezinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
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