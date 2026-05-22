Kılıçdaroğlu: CHP'nin Genel Başkanıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: CHP'nin Genel Başkanıdır

Kılıçdaroğlu: CHP\'nin Genel Başkanıdır
22.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu teyit etti.

İstinaf kararını tebliğ etmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyetinde yer alan Avukat Onur Üregen, "Genel Başkanımız şu an CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti. Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 15 dakika süren görüşmenin ardından heyet ofisten ayrıldı. Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyetinde yer alan ve aynı zamanda Lütfü Savaş'ın avukatı olan Avukat Onur Üregen, çıkışta açıklamalarda bulundu.

"Genel Başkanımız şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Kurultay davasında delegelerin avukatı olduğunu belirten Üregen, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişine, siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başlıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Görevi tebliğ edildi. Genel Başkanımız şu an CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Artık partimiz siyaseten nasıl bir yol izleyecek, genel başkanımız ve çevresindeki yardımcıları karar verecektir diye düşünüyorum. Süreç içerisinde size yine bilgilendirme yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: CHP'nin Genel Başkanıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:21:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: CHP'nin Genel Başkanıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.