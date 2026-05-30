Kılıçdaroğlu CHP\'ye Döndü

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun partililerle bayramlaşacağı program öncesinde ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Giriş katta bulunan asansörün önünün boşaltılmasını isteyen güvenlik ekipleri ile partililer arasında yaşanan tartışma, kısa sürede sona erdi. - ANKARA