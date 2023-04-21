Kılıçdaroğlu: Devlet adına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Devlet adına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz

21.04.2023 00:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek devlet adına halkın yararına verilen taahhütlerin devamlılık esasıyla mutlaka yerine getirileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, devlet terbiyesiyle yetişmiş insanlar olduklarını ve devlet adına verilen taahhütlerin söz olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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