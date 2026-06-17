Kılıçdaroğlu: Dış politika şov alanı değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti'nin bağımsızlık iradesidir. Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye'nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylar'dan Tuna'ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz" ifadelerine yer verdi.