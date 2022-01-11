Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz? - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomik gelişmeler ve zamlar yer aldı.

"GALİBA TRAFİK SORUNUNU BÖYLE ÇÖZECEKLER"

Doğalgaz ve akaryakıt zamlarına tepki gösteren CHP lideri, "Devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız adalet olmalı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor. Aileler borçlanıyorlar. İkisi de işsiz. Ailelerin yanına yerleşiyorlar. Mecburen baba evine sığınıyoruz. Ekonomiyi bu hale getirdiler. 20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Milletime şikayet ediyorum. Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, dolar düşer yine zam gelir. Galiba trafik sorununu böyle çözecekler." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Mağdur olan, hak arayan bir grubumuz var; engelliler. Engellilerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet, sakatların toplum hayatına uyumunu sağlamak zorundadır. Binlerce genç istihdam edilmiyor. O kadroları bütün engellilere hakkaniyet içerisinde teslim edeceğiz.

Özel eğitim kurumlarında 47 bin kişi çalışıyor. 425 bin engelli eğitiliyor. Servisleri bu kurumlar ücretsiz karşılıyorlar. Devlet belli bir para ödüyor bunlara. 2006 yılında her bir engelli için hükümet asgari ücret kadar bir para ödüyordu. Bugün bu para yüzde 20'ye kadar indi. Dün yüzde 30 zam yapmışlar servislere. Atama bekleyen öğretmen, sağlıkçı, ziraat mühendisleri geldi. 'Beyefendi sizi dinler' dediler. Tabii ki dinler doğruları bir tek ben diyorum ona.

"SENİN GÖREVİN ONLARA İSTİHDAM SAĞLAMAKTIR"

Tarım bakanı 'gidin pazarda limon satın' diyecektir. 'Devlette çalışmak ayrıcalıklı iştir' diyor. Tarım Bakanına tavsiyem bir yerlerde toprağı eşelesinler' diyor. Git sen eşele. Onlar fakülte bitirdi. Senin görevin ona istihdam sağlamaktır. Dalga geçmek değildir.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Ekonomide tam çöküş yaşanıyor 3 ayrı yerden çöküşü paylaşacağım. Birincisi yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. Bu bir avuç zenginin mevduata ben sana para vereceğim diyor. Ona rüşvet vermektir vatandaşın sırtından... İkincisi baktılar dolar yukarı gidiyor. İhracatçılara ihracatın yüzde 25'îni Merkez Bankası'na yatıracaksın. İhracatçı kardeşim yüzde 25'ni getirip yatıracaksın diyor. Üçüncü Bahçeli'ye kapak olsun. Vatandaşlığı satmak, konut alanavatandaşlık veriliyordu. Bu tutmadı bankada 500 bin dola para yatırırlarsa sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. Hani siz milliyetçiydiniz, vatanseverdiniz? Koy 500 bin doları sana vatandaşlık vereceğim diyor. O beylerin burnundan fitil fitil getireceğim.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN HER ŞEYİ DÜZELTECEĞİZ"

Merkez Bankası kanununda değişiklik getirdiler. Katar Merkez Bankasına bizim Merkez Bankasına para gönderdiği zaman haczedemeyecek. Kimse demek ki borç para vermeye güvenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm merkez bankaları nezdinde itibarsız hale getirdiler. Bugün görüşülecek.

Ülkücüler milliyetçiler adına soruyorum Bahçeli'ye bu maddeye hangi gerekçe ile evet diyeceksiniz. Sultanın sofrasına oturan alimin bilgisine itibar edilmez. MHP vekillerinin sultanın sofrasına oturduğuna inanmıyorum. Neden Türkiye'nin itibari bu kadar ayaklar altında? Soracaklar mı? El kaldırıp indirecekler. Türkiye'nin sorunu o adalet ve ahlak. Kimse umutsuzluğa kapılmasın her şeyi düzelteceğiz."