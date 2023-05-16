Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak

16.05.2023 21:50

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı duyurdu.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılması ihtimali dillendirilen, ancak yapılan açıklamayla, 'provokasyonlarla ilgili çekinceler' nedeniyle yayın kararından vazgeçeden Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi yayına katılacağı belirtildi.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Sayın Kılıçdaroğlu, birkaç gün sonra, programın adını söylememin mahsuru var mı bilmiyorum ama gençlerle yapılan o çok meşhur programlardan bir tanesine katılacağını söyleyebilirim. Babala TV'yi kastediyorum. Ben karar verdiği bilgisini aldım" diye konuştu.

OĞUZHAN UĞUR'DAN TEŞEKKÜR TWEET'İ

Kulat'ın yaptığı açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'nu daha önce de yaptığı çağrılarla davet eden, 'Mevzular Açık Mikrofon' programının sunucusu Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından, "Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler" tweetini paylaştı.

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak - Son Dakika


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