Kılıçdaroğlu Kocaeli'de yolsuzluk yapanları kapı önüne koyduğunu söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Kocaeli'de yolsuzluk yapanları kapı önüne koyduğunu söyledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de yolsuzluk yapanların Cumhuriyet Halk Partili sayılamayacağını, bu kişileri kapının önüne koyduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, tüm parti liderlerine Türkiye'yi kirlilikten arındırmak için siyasi ahlak yasasını çıkarma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak halka adanmışlıktır. Bireysel çıkar peşinde koşan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Onları kapının önüne koydum. Bundan hiç kimse endişe duymasın." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Kılıçdaroğlu, İzmit'te bir otelde yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve kanaat önderleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Ardından Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığında Kandıra'dan gelen kadın tarım işçileriyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, daha sonra "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programına katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzura kavuşması gerektiğini ve bunun yolunun da ortak ses çıkarmak olduğunu söyledi.

Artık kimsenin kimliğini, inancını sorgulamadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, insanı insan olarak gördüklerini, herkesin ülkede huzur içinde yaşamasını istediklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, gelecek kaygısı taşıyan milyonların yanında olduklarını dile getirerek, onların sorunlarını parlamentoda, tarlada, fabrikada, sokakta anlatacaklarını ifade etti.

CHP'nin onurlu bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gelecek endişesi taşıyan herkesin yanında duran bir partiyiz. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel özelliği, veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Her hesabı milletimize vermeye her ortamda hazırız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, siyaseti zenginleşme aracı olarak görenleri bildiklerini ama onlar gibi olmadıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz başımız dik, alnımız ak, sokaklarda gezeriz. Bizim özelliğimiz budur. Bize oy vermeyenler bile 'Bunlar Cumhuriyet Halk Partili, bunlar düzgün insanlardır.' der. Onlar da bizim hakkımızı teslim ederler. O nedenle bize düşen görev alnı ak, başı dik Anadolu'yu gezmek, sokakları gezmek, caddeleri gezmek, vatandaşı dinlemek, sorunlarını dinlemek ve çözümlerimizi de onlara anlatmak. Çözümsüz bir dünya bizim dünyamızda yoktur. Biz her sorunu akılcı politikalarla çözen bir partiyiz. Öyle bir gelenekten geliyoruz."

"Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum"

CHP'nin dürüstlüğün, erdemin, ahlakın simgesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluklarla mücadele eden bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi yetimin hakkına el uzatanlara karşı çıkan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön çizen bir partidir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir iş değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak halka adanmışlıktır. Bireysel çıkar peşinde koşan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Onları kapının önüne koydum. Bundan hiç kimse endişe duymasın. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum. Hiç kimse endişe etmesin. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur, bu parti tertemiz bir partidir. Bu parti Atatürk'ün partisidir, İnönü'nün partisidir, Ecevit'in partisidir, Baykal'ın partisidir bu parti."

Kılıçdaroğlu, arınmanın sadece CHP'de değil, tüm siyasette olacağını vurgulayarak, "Bütün parti liderlerine çağrı yapıyorum. Türkiye'yi kirlilikten arındırmanın yolu siyasi ahlak yasasını çıkarmaktır. Söz veriyorum bu yasayı çıkaracağım." dedi.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun son programı öncesinde partili gençlerin basın mensupları için ayrılan alanda toplanarak tezahüratta bulunması üzerine gazeteciler, görevlerini yerine getiremediklerini belirterek, gençlerden bölgeden uzaklaşmalarını istedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedenin ardından gazeteciler salonu terk etti.

Kaynak: AA
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