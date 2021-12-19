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Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı

19.12.2021 16:16
Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "43 yıl önce Maraş katliamında yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Kahramanmaraş, Twitter, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika


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