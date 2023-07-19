Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' davasında mahkeme ret kararı verdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' davasında mahkeme ret kararı verdi

19.07.2023 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' sözü nedeniyle açılan tazminat davasında mahkeme ret kararı verdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, mahkemenin kararını Twitter hesabından duyurdu ve davayı kazandıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' sözü nedeniyle açılan tazminat davasında mahkeme ret kararı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin kararını Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'Beşli çete' eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL istemli açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Çelik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' davasında mahkeme ret kararı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na '5'li çete' davasında mahkeme ret kararı verdi - Son Dakika
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