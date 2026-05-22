Kılıçdaroğlu\'na İcra Tebliği

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal edip, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi'nin karara itirazını reddetti. Bu çerçevede Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geldi. Ofise gelen icra heyetinde yer alan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, "Genel başkanımıza görevlendirmeyi tebliğe geldik. Çıkınca ayrıntılı açıklama yapılacak" dedi. - ANKARA