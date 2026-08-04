Kılıçdaroğlu'ndan Ahlak Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan Ahlak Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, siyaset ahlakının önemine dikkat çekerek, halkla bütünleşme ve sorun çözme vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, devlet kuran ve devlete yön veren, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir parti olduklarını söyledi.

Toplumun her kesimiyle iletişim halinde bulunduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizler toplumun, medyanın, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz." ifadesini kullandı.

Hiç kimseyi yalnız bırakmadıklarını, hiç kimsenin inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmadıklarını, her evde huzuru, her sofrada bereketi hedeflediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır." diye konuştu.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin, CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala, ne Selçuk Mızraklı, ne de avukatlar hapislerde kalacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ahlakın kendileri için vazgeçilmezliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz, devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında, hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ama 'Hesap sormazsanız namertsiniz' deriz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz, bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir, bir aile geçinemiyorsa onun geçimini sağlamaktır."

Siyasette ahlak, dürüstlük olmazsa sorunların çözülemeyeceğini ve "ahlakı bir tarafa atarak cebini dolduranların" halktan uzaklaşacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, doğada yaşayan her canlının hakkını ve hukukunu savunacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin ahlaklı zeminde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Yolsuzluğun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz, ahlakın yanında, erdemin yanında durulur." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da bir kanun teklifi görüşülürken bazı milletvekillerinin Meclis'te bulunmadığı halde oradaymış gibi "sahte pusula" kullandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı'ndan konunun gereğini yapmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın sofrasının her geçen gün biraz daha küçüldüğünü, ekonomiye, adalete güvenin azaldığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Ahlak Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Ahlak Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.