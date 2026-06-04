'UMARIM, HEP BERABER'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışını yaptıktan sonra çıkışta basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışmalarıyla ilgili, 'Haftaya grupta sizi göreceğiz' diyen gazeteciye "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı mesajı - Son Dakika
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