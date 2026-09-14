Kılıçdaroğlu'ndan yeni eğitim yılı mesajı, öğrenci ve öğretmenlere iyi dilekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla sosyal medya paylaşımında tüm öğrencilere sağlıklı ve güzel bir dönem diledi. Öğretmenlere ve ailelere de kolaylıklar dileyen Kılıçdaroğlu, çocukların yollarının açık, yarınlarının aydınlık olmasını temenni etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm öğrencilere sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi diledi.
Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, yeni bir eğitim-öğretim dönemine heyecanla başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kıymetli evlatlarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Çocuklarımızın geleceğine emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerimize de kolaylıklar diliyorum. Yolları açık, yarınları aydınlık olsun."
Kaynak: AA
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