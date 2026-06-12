Kılıçdaroğlu'nun Avukatı İddiaları Yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

Avukat Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır. Hiçbir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiçbir iletişimim olmadı. Hodri meydan diyorum. İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım. Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız. Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA