CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

24.04.2022 16:36
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika
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