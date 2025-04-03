Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayda aday olacağına yönelik iddia günlerdir Ankara'nın gündeminden düşmüyordu. Bugün tartışmalara son noktayı koyan Kılıçdaroğlu "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" ifadelerini kullandı.

03.04.2025 13:17
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Milyonların gözü CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yapacağı olağanüstü kurultaya çevrilirken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ise merak konusuydu.

TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Bazı basın yayın organlarında "600 imza olmazsa aday olmayacağı" yönünde haberler de yer alan Kılıçdaroğlu, tartışmalara noktayı Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamayla koydu.

"AZ DEMİŞLER, 800'Ü GEÇSEYDİ"

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna "Hayır efendim. Ben aday değilim" yanıtını verdi.

İmza sayısının 600'ü bulması halinde aday olabileceğini söylediği iddiası da sorulan Kılıçdaroğlu esprili bir dille "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800'ü geçseydi" ifadelerini kullandı.

KURULTAY İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanacak. CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

10 DELEGENİN İMZA VERMESİ ŞARTI ARANIYOR

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CİNSİYET VE GENÇLİK KOTASINA UYULMASI İSTENİYOR

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, Ankara, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim - Son Dakika

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