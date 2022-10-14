Gazetecilerin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezimiz gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi - Son Dakika

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