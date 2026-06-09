CHP'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu

CHP\'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu
09.06.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den ayrılarak bağımsız olan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hakkındaki iddiaları yanıtladı, projelerini anlattı ve parti sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'den ayrılarak bağımsız olarak görevine devam eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bağımsızlık kararının ardından ilk kez konuştu. Hakkındaki iddialardan belediye meclisindeki gelişmelere, parti sürecinden kent projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hakkında sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlar ve soruşturma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilecen, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek, herhangi bir soruşturma ya da yargılamanın da bulunmadığını söyledi.

Sosyal medya platformu X'i aktif olarak kullanmadığını ifade eden Bilecen, "Ben hiç Twitter kullanmadım. X olduktan sonra da önce de kullanmadım. X hesabım var ancak basın yayın ekibimiz kontrol ediyor. Şifresini bile bilmiyorum. Telefonumda uygulama yüklü değil. Hakkımda ortaya atılan hesabı araştırdık, öyle bir hesabı da bulamadık. Bu iddialar biz aday adayıyken de ortaya atılıyordu. Ben o yıllarda yeni mezun bir hukukçuydum. Böyle bir paylaşım yapmam akla ve mantığa yatmıyor. Benim böyle bir paylaşımım da hesabım da yok" dedi.

Hakkında açılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bilecen, "Benim hakkımda herhangi bir idari soruşturma ya da adliyede devam eden bir yargılama yok. Belediye başkanlarının kaderidir şikayet edilmek. Hizmeti görülmeyen ya da kendince haklı olduğunu düşünen insanlar şikayette bulunabiliyor. Devletimiz araştırıyor, araştırsın. Bir sıkıntımız yok. Soruşturma olsa var derim. Bu işler lafla olmuyor" diye konuştu.

Göreve gelirken mesleğini bıraktığını ve makamın sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Bilecen, "37 yaşında bir insana verilmiş bu makamın ağırlığını çok iyi biliyorum. Vatandaşlara verdiğim sözler vardı. 'Partizanlık bitecek, Kilis kazanacak' demiştim. Göreve geldiğimden beri hiç kimsenin siyasi görüşünü sormadım. Seçimlerde farklı partiler adına çalışan personelleri görevlerinden almadım. Hatta üst görevlere getirdiğim isimler oldu. Bugün bana kimse partizanlık yaptı diyemez. Kalbim rahat" ifadelerini kullandı.

Bağımsız olarak yoluna devam ettiğini belirten Bilecen, geçmişte birlikte çalıştığı isimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma sürecinde ihanet etmediğini savunan Bilecen, "Ben Özgür Özel'i aradım, helallik istedim. Böyle bir yola gireceğimi söyledim. Ben ihanet etmedim ama bana ihanet edildi. Toplantılarda kıymet verilmedi, makama bile saygı duyulmadı. Artık bağımsızım. İstediğim kişiyle görüşebilirim. Ağır siyaseti il başkanları ve milletvekilleri yapmalı. Ben belediye başkanıyım. Yerel yöneticilerin ağır siyaset yapmaması gerekiyor" şeklinde konuştu

Kilis için planladığı projelere de değinen Bilecen, Seve Barajı'nda mesire alanı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kentin bir kongre merkezine ihtiyaç duyduğunu belirten Bilecen, otogarın üniversite bölgesine taşınması, mevcut otogar alanının açık AVM olarak değerlendirilmesi, tramvay hattı kurulması ve atık su arıtma tesisinin büyütülmesi gibi projeleri hayata geçirmek istediğini ifade etti.

Bilecen, projelerin gerçekleşebilmesi için dış destek gerektiğini belirterek, "11-12 büyükşehir belediyesinden herhangi ikisi küçük bir destek verseydi bu işler çok farklı olabilirdi" dedi.

Belediye meclisindeki son gelişmelere de değinen Bilecen, "14 belediye meclis üyemizden 8'inin istifaya hazırlanarak bağımsız olacağını biliyorum. Kalan 5 meclis üyemizin ise kararsız olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sonunda sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Bilecen, "Benim il başkanım tutuklandığı zaman bugün sosyal medyada yazanlar ortada yoktu. O zaman neredeydiniz arkadaşlar?" diye konuştu - KİLİS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kilis Belediyesi, Yerel Haberler, Hakan Bilecen, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:28
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
Trump, NBA Finali’nde yuhalandı
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:46:11. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.