CHP\'den ayrılarak bağımsız olan Başkan Bilecen ilk kez konuştu

CHP'den ayrılarak bağımsız olarak görevine devam eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bağımsızlık kararının ardından ilk kez konuştu. Hakkındaki iddialardan belediye meclisindeki gelişmelere, parti sürecinden kent projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hakkında sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlar ve soruşturma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilecen, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek, herhangi bir soruşturma ya da yargılamanın da bulunmadığını söyledi.

Sosyal medya platformu X'i aktif olarak kullanmadığını ifade eden Bilecen, "Ben hiç Twitter kullanmadım. X olduktan sonra da önce de kullanmadım. X hesabım var ancak basın yayın ekibimiz kontrol ediyor. Şifresini bile bilmiyorum. Telefonumda uygulama yüklü değil. Hakkımda ortaya atılan hesabı araştırdık, öyle bir hesabı da bulamadık. Bu iddialar biz aday adayıyken de ortaya atılıyordu. Ben o yıllarda yeni mezun bir hukukçuydum. Böyle bir paylaşım yapmam akla ve mantığa yatmıyor. Benim böyle bir paylaşımım da hesabım da yok" dedi.

Hakkında açılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığını vurgulayan Bilecen, "Benim hakkımda herhangi bir idari soruşturma ya da adliyede devam eden bir yargılama yok. Belediye başkanlarının kaderidir şikayet edilmek. Hizmeti görülmeyen ya da kendince haklı olduğunu düşünen insanlar şikayette bulunabiliyor. Devletimiz araştırıyor, araştırsın. Bir sıkıntımız yok. Soruşturma olsa var derim. Bu işler lafla olmuyor" diye konuştu.

Göreve gelirken mesleğini bıraktığını ve makamın sorumluluğunun farkında olduğunu dile getiren Bilecen, "37 yaşında bir insana verilmiş bu makamın ağırlığını çok iyi biliyorum. Vatandaşlara verdiğim sözler vardı. 'Partizanlık bitecek, Kilis kazanacak' demiştim. Göreve geldiğimden beri hiç kimsenin siyasi görüşünü sormadım. Seçimlerde farklı partiler adına çalışan personelleri görevlerinden almadım. Hatta üst görevlere getirdiğim isimler oldu. Bugün bana kimse partizanlık yaptı diyemez. Kalbim rahat" ifadelerini kullandı.

Bağımsız olarak yoluna devam ettiğini belirten Bilecen, geçmişte birlikte çalıştığı isimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma sürecinde ihanet etmediğini savunan Bilecen, "Ben Özgür Özel'i aradım, helallik istedim. Böyle bir yola gireceğimi söyledim. Ben ihanet etmedim ama bana ihanet edildi. Toplantılarda kıymet verilmedi, makama bile saygı duyulmadı. Artık bağımsızım. İstediğim kişiyle görüşebilirim. Ağır siyaseti il başkanları ve milletvekilleri yapmalı. Ben belediye başkanıyım. Yerel yöneticilerin ağır siyaset yapmaması gerekiyor" şeklinde konuştu

Kilis için planladığı projelere de değinen Bilecen, Seve Barajı'nda mesire alanı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kentin bir kongre merkezine ihtiyaç duyduğunu belirten Bilecen, otogarın üniversite bölgesine taşınması, mevcut otogar alanının açık AVM olarak değerlendirilmesi, tramvay hattı kurulması ve atık su arıtma tesisinin büyütülmesi gibi projeleri hayata geçirmek istediğini ifade etti.

Bilecen, projelerin gerçekleşebilmesi için dış destek gerektiğini belirterek, "11-12 büyükşehir belediyesinden herhangi ikisi küçük bir destek verseydi bu işler çok farklı olabilirdi" dedi.

Belediye meclisindeki son gelişmelere de değinen Bilecen, "14 belediye meclis üyemizden 8'inin istifaya hazırlanarak bağımsız olacağını biliyorum. Kalan 5 meclis üyemizin ise kararsız olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sonunda sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Bilecen, "Benim il başkanım tutuklandığı zaman bugün sosyal medyada yazanlar ortada yoktu. O zaman neredeydiniz arkadaşlar?" diye konuştu - KİLİS