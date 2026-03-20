Kilis Valisi Bayramda Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küplüce'deki uygulama noktasını ziyaret etti. Uygulama noktasında incelemelerde bulunan Vali Kalaylı, kolluk kuvvetleri ve durdurulan araçlardaki ailelerle bayramlaştı.

Küplüce uygulama noktasını ziyaret eden Vali Kalaylı'ya İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hurşit Pehlivan eşlik etti. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Kalaylı, vatandaşların bayramını kutlayarak, çikolata ikram etti. Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalaylı, bayram süresince güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulanacağını belirtti. Kalaylı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahadadır. Ramazan Bayramı arifesinden itibaren bayram boyunca emniyet ve jandarma birimlerimize bağlı 610 ekip ve 4 bin 168 kolluk personelimiz görev yapacak" dedi.

Trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini vurgulayan Kalaylı, sürücülere hız kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Bayram tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşandığını ifade eden Kalaylı, "Bayram sizsiz olmaz. Lütfen kurallara uyalım, emniyet kemerimizi takalım ve dikkatimizi yoldan ayırmayalım" diye konuştu. - KİLİS