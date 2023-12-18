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Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru - Son Dakika
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Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Eylül itibariyle başlatılan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu açıkladı. Başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı ve 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşlar dava yoluna gitmeden uyuşmazlıklarını çözdüler. Bu durum, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladı ve yargının iş yükünün azalmasını sağladı.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
18.12.2023 - 10:15,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Eylül itibariyle başlatılan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler" ifadelerine yer verdi.

Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine katkı sağladıklarını belirten Tunç şöyle devam etti:

"Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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