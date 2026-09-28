Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TİKA Başkanı Eren’i kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TİKA Başkanı Eren’i kabul etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren’i kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'te bulunan TİKA Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti. Görüşmede TİKA ile işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal, ekonomik ve insani alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Caparov, Eren'in TİKA Başkanı olarak Kırgızistan'a ilk ziyareti olduğunu belirterek, "Sizinle işbirliği geliştirme fırsatını görüşme imkanı için memnuniyet duyuyorum. 1 Eylül'de Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ile ikili işbirliği öncelikli alanlarını ele aldık. Bu fırsattan yararlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğana selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Şu anda Kırgızistan- Türkiye ilişkileri tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. İlişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi önemlidir. Bu bağlamda TİKA Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır. 1991'den bu yana TİKA tarafından Kırgızistan da sağlık, eğitim, tarım, enerji, kültür ve insani alanlarda toplam maliyeti 83 milyon dolar olan 1300 proje hayata geçirilmiştir. Bu verimli işbirliği için Türkiye hükümetine ve size içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, ayrıca sağlık, tarımsal laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ile yeşil enerji alanında uzman yetiştirilmesi gibi temel alanları belirledi. Caparov, özellikle ülkenin uzak ve yüksek dağlık bölgelerinde küçük ölçekli hidroelektrik enerji, sağlık altyapısı ve sosyal hizmetlere erişimin artırılması gibi alanlardaki projelerin hayata geçirilmesine öncelik verilmesini önerdi.

TİKA Başkanı Eren'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Caparov'a iletti ve Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasındaki olumlu göstergelere dikkati çekti.

Eren Kırgızistan'da yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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