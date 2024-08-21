Kırgızistan Cumhurbaşkanı doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dağda çöp topladığı anların görüntüsünü paylaşarak doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

21.08.2024 13:45
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dağda çöp topladığı anların görüntüsünü paylaşarak doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, örnek bir davranışa imza attı. Dağda çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışan Caparov, o anlarından görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Caparov halka seslenerek, "Değerli Kırgızistanlılar, Allah'ın verdiği güzel doğamız var. Su, çam, dağlar. Buraya gelip dinleniyoruz, turistler de geliyor. Dinlendikten sonra bu şekilde çöpler bırakıyoruz. Çöpleri poşete koyarak şehre götürüp atınız. Cahil kişiler çöp bırakırsa siz eğitimli insanlar, çöpleri topladıktan sonra arabanıza koyup şehre götürerek çöpe atınız" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov'un paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan Cumhurbaşkanı doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu - Son Dakika

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