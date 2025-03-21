Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: Adaletsizliğe Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: Adaletsizliğe Geçit Vermeyeceğiz

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: Adaletsizliğe Geçit Vermeyeceğiz

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, adaletsizliğe geçit vermeyeceklerini belirtti. Oy veren ve vermeyen tüm Kırıkkalelilere kucaklayıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini vurguladı.

21.03.2025 10:17  Güncelleme: 10:24
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Oylarımızla, irademizle ve mücadelemizle adaletsizliğe geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, açıklamalarda bulundu. Başkan Önal, yaptığı konuşmada sandıktan başarıyla çıktıklarını belirterek, "Sandıklara girdik, alnımızın akıyla çıktık. Hiç kimseye iftira atmadan çıktık. O sandıklardan, o iftirayı atanlar bugün acaba biraz da olsa yüzleri kızarıyor mu?" diye konuştu.

Herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Önal, "Bundan böyle herkesin siyasi görüşü, fikri, düşüncesi, daha önce hangi partiye oy verdiği hiçbir önem taşımıyor! Herkesi kucaklamaya hazır, herkese kapısı açık bir Kırıkkale Belediyesi var. Ahmet Önal sadece kendisine oy veren 50 bin kişinin değil, 200 bin Kırıkkalelinin belediye başkanıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Önal, "Bu ülkenin tek kurucu lideri var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kırıkkale'nin yiğit insanlarının huzurunda sesleniyorum: Hiç merak etmeyin, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları burada! Cumhuriyet şehri Kırıkkale! İyi ki bu kentin evladıyım, iyi ki sizlerle beraberim, iyi ki böyle yol arkadaşlarım var" dedi.

Başkan Önal, CHP İl Başkanı Bozdağ'ın elini kaldırarak, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı. CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yücel Kızık, partililer ve bir grup vatandaş, ellerinde pankartlarla yaşanan olayları protesto etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırıkkale Belediye Başkanı Önal: Adaletsizliğe Geçit Vermeyeceğiz - Son Dakika

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