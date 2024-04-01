Kırkağaç Belediye Başkanı Görevi Resmi Sonuçları Beklemeden Devretti

Politika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan seçimi kazanan CHP'li Üstün Dönmez, resmi sonuçlar ilan edilmeden Yaşar Gedüz'den koltuğunu devraldı. Gedüz, Dönmez'i çiçeklerle karşıladı.

AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden görevini seçimi kazanan CHP'li Üstün Dönmez'e devretti. Kalabalık bir toplulukla Kırkağaç Belediyesine gelen Dönmez, yapılan törenle yeni görevine başlarken "Mekanın sahibi mekana geri geldi" dedi.

Gedüz, "CHP ailesini bu başarısından dolayı canı gönülden kutlarım. Allah üç dönem üst üste belediye başkanı olmayı bana nasip etti. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç'ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yakamda gururla taşıdığım belediye başkanlığı rozetim Üstün başkanın yakasında daha güzel dalgalanacak. Bu rozetimi ona takıyorum. Kırkağaç'ımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Dönmez ise, "Gedüz bana 'Mazbatayı beklemene gerek yok, halk sana gereken mazbatayı verdi zaten' dedi. Yaklaşık 75 yıldan beri biz buna hasrettik. Halk içinde bir ittifak yaparak bu hasrete son verdik. Kırkağaç'a ve halkına yeni başkanı hayırlı olsun. Mekanın sahibi mekana geldi arkadaşlar" diye konuştu. - MANİSA